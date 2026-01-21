Dornburg-Camburg (dpa/th) - Ein Mitarbeiter ist beim Rangieren eines Müllwagens im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt worden. Der 62-Jährige stand am Dienstag auf dem hinteren Trittbrett des Fahrzeugs, als der Fahrer laut Polizeimitteilung scheinbar aus Unachtsamkeit beim Rangieren einen Zaun übersah und mit dem Wagen dagegen stieß. Der 62-Jährige sei dabei zwischen das Müllauto und den Zaun geraten. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.