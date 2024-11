München (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto in München sind drei Fahrgäste leicht verletzt worden, darunter zwei fünfjährige Kinder. Wie die Polizei mitteilte, befand sich eine Kindergartengruppe am Dienstag in dem Bus. Ein über 80 Jahre alter Autofahrer hatte nach ersten Erkenntnissen dem Linienbus die Vorfahrt genommen. Die beiden Kinder sowie eine 47 Jahre alte Frau wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.