Demnach übersah die Frau den Traktor am Donnerstagabend, als dieser nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte. Wegen des Gegenverkehrs habe der 19-jährige Traktorfahrer mit gesetztem Blinker auf der Straße anhalten müssen. Die 70-Jährige sei von hinten kommend auf den Anhänger aufgefahren. Den Angaben zufolge wurde das Auto mit der Stoßstange unter diesen geschoben.