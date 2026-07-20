Arrach (dpa/lby) - Zwei Pferde sind auf einer Staatsstraße bei Arrach (Landkreis Cham) frontal mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Der 18-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Pferde stammten von einer Koppel, die ungefähr drei Kilometer entfernt von der Unfallstelle liegt. Die Koppel sei mit einem intakten Elektrozaun gesichert gewesen. Wie die Pferde dennoch aus der Koppel entwischen konnten und auf die Straße kamen, ist derzeit unklar.
Unfall mit Tieren Zwei Pferde sterben nach Zusammenstoß mit Auto
dpa 20.07.2026 - 15:48 Uhr