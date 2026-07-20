Unfall mit Tieren: Zwei Pferde sterben nach Zusammenstoß mit Auto

In der Gegend gebe es viele Pferde und es komme regelmäßig zu Unfällen mit entlaufenen Pferden. Bei diesem Besitzer sei es jedoch das erste Mal, teilte die Polizei mit. Kurz vor dem Unfall erhielt die Polizei einen Notruf, dass freilaufende Pferde gesichtet worden sind. Eine Polizeistreife war bereits unterwegs und ein Zeuge fuhr mit Warnblinkern hinter den Pferden her. Dann gerieten die Pferde jedoch in den Gegenverkehr. Wegen schlechter Sicht bei Nebel konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen.