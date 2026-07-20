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Unfall mit Tieren Zwei Pferde sterben nach Zusammenstoß mit Auto

Zwei Pferde entwischen aus ihrer Koppel und geraten auf einer Straße in den Gegenverkehr. Der Fahrer hat Glück, doch für die Pferde endet der Unfall tödlich. Wie kamen die Pferde auf die Straße?

Unfall mit Tieren: Zwei Pferde sterben nach Zusammenstoß mit Auto
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Während der Unfallaufnahme war die Straße vollständig gesperrt. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Arrach (dpa/lby) - Zwei Pferde sind auf einer Staatsstraße bei Arrach (Landkreis Cham) frontal mit einem Auto zusammengestoßen und gestorben. Der 18-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Pferde stammten von einer Koppel, die ungefähr drei Kilometer entfernt von der Unfallstelle liegt. Die Koppel sei mit einem intakten Elektrozaun gesichert gewesen. Wie die Pferde dennoch aus der Koppel entwischen konnten und auf die Straße kamen, ist derzeit unklar.

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In der Gegend gebe es viele Pferde und es komme regelmäßig zu Unfällen mit entlaufenen Pferden. Bei diesem Besitzer sei es jedoch das erste Mal, teilte die Polizei mit. Kurz vor dem Unfall erhielt die Polizei einen Notruf, dass freilaufende Pferde gesichtet worden sind. Eine Polizeistreife war bereits unterwegs und ein Zeuge fuhr mit Warnblinkern hinter den Pferden her. Dann gerieten die Pferde jedoch in den Gegenverkehr. Wegen schlechter Sicht bei Nebel konnte der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen.