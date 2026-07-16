Söchtenau (dpa/lby) - Eine Schafherde hat sich in Söchtenau (Landkreis Rosenheim) auf die Straße verirrt und ist von einem Auto angefahren worden. Bei dem Zusammenstoß starben fünf Schafe, ein Schaf wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 23-jähriger Autofahrer konnte der Herde zuvor nicht ausweichen. Der Besitzer brachte die restliche Herde nach dem Unfall zurück in den Stall. Wie die Tiere aus der Weide entkamen, ist derzeit unklar.