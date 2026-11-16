Friedberg (dpa/lby) - Wegen eines Unfalls auf der Autobahn 8 bei Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) sind zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Nach ersten Informationen der Polizei waren mindestens zwei Lastwagen und ein Auto an dem Unfall beteiligt. Es sei niemand verletzt worden. Der Verkehr wird nach Angaben eines Sprechers der Polizei auf dem rechten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.