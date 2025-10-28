Nahe Rohr Unfall mit Reh: Beide Mitfahrer verletzt

Zu einem Unfall mit einem Reh kam es am Montag gegen 17.30 Uhr zwischen Ellingshausen und Rohr. Als sich der 20-jährige Fahrer eines Pkw VW auf Höhe des Kilometers 5,2 befand, sprang plötzlich ein Reh aus der Böschung und kollidierte mit dem Auto. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Mitfahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Das Reh wurde durch einen Jagdpächter geborgen.