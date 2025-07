Ein 74-jähriger Radfahrer fuhr am späten Montagnachmittag auf dem Radweg zwischen Kaltenwestheim und Kaltennordheim. Als er wegen des Rollsplitts auf der Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Pedelec verlor, kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und stürzte. Der Mann kam schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.