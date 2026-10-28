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Unfall Mehrere Verletzte bei Zugkollision in Spanien

Bei einem Zugunfall in Spanien gibt es Verletzte, zwei Waggons stürzen einen Bahndamm hinunter. Noch gibt es wenige Informationen.

Unfall: Mehrere Verletzte bei Zugkollision in Spanien
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Einer der in den Unfall verwickelten Züge stammt vom privaten Anbieter Iryo. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Madrid - Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge sind in Spanien mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte der Notdienst 112 mit. Zwei Waggons von einem der Züge stürzten nach Informationen des Fernsehsenders RTVE einen Bahndamm hinunter. Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen, wie der spanische Bahnnetzbetreiber Adif mitteilte. Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst unklar.

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Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge kurz vor 9.00 Uhr zwischen den Gemeinden Urda und Orgaz in der zentralspanischen Provinz Toledo. Ein Hochgeschwindigkeitszug habe einen anderen von hinten gerammt, als beide in Richtung Süden nach Andalusien unterwegs gewesen seien, hieß es aus Adif-Kreisen. Einer der Züge gehört dem staatlichen Bahnunternehmen Renfe, der andere dem privaten Anbieter Iryo.