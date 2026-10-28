Madrid - Beim Zusammenstoß zweier Hochgeschwindigkeitszüge sind in Spanien mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte der Notdienst 112 mit. Zwei Waggons von einem der Züge stürzten nach Informationen des Fernsehsenders RTVE einen Bahndamm hinunter. Der Bahnverkehr zwischen Madrid und Andalusien wurde in beide Richtungen unterbrochen, wie der spanische Bahnnetzbetreiber Adif mitteilte. Die Ursache des Zusammenstoßes war zunächst unklar.
Unfall Mehrere Verletzte bei Zugkollision in Spanien
dpa 28.10.2026 - 10:06 Uhr