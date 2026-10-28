Unfall: Mehrere Verletzte bei Zugkollision in Spanien

Der Unfall ereignete sich Medienberichten zufolge kurz vor 9.00 Uhr zwischen den Gemeinden Urda und Orgaz in der zentralspanischen Provinz Toledo. Ein Hochgeschwindigkeitszug habe einen anderen von hinten gerammt, als beide in Richtung Süden nach Andalusien unterwegs gewesen seien, hieß es aus Adif-Kreisen. Einer der Züge gehört dem staatlichen Bahnunternehmen Renfe, der andere dem privaten Anbieter Iryo.