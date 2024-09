Rudolstadt (dpa/th) - Ein Mann ist auf der Landstraße zwischen Rudolstadt (Saalfeld-Rudolstadt) und Stadtilm (Ilmkreis) aus bisher nicht geklärter Ursache von seinem eigenen Auto überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in Nordhausen mitteilte, hatte der 46-Jährige an einem Abzweig eine Pause eingelegt, als sich dessen geparkter Wagen aus unbekannten Gründen in Bewegung setzte. Unterstützt von einem Experten wird der genaue Unfallhergang von der Polizei erst noch ermittelt.