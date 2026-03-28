Arnstadt (dpa/th) - Beim Wechsel der Straßenseite ist im Ilm-Kreis ein 91 Jahre alter Mann in seinem Krankenfahrstuhl mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Senior sei zwischen Arnstadt und Ichtershausen kurz vor dem herannahenden Auto von einem Radweg auf die Fahrbahn gefahren, teilte die Polizei mit. Die 71-jährige Autofahrerin habe trotz sofortiger Vollbremsung den Zusammenprall nicht verhindern können. Der hochbetagte Mann erlitt schwere Kopfverletzungen, ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.