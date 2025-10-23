Unfall: Mann gerät bei Arbeiten unter Traktorreifen und stirbt

Kirchberg im Wald (dpa/lby) - Ein 84-jähriger Mann hat sich bei Abladearbeiten an seinem Traktor in Kirchberg im Wald (Landkreis Regen) tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann ersten Erkenntnissen nach am Montag im Wald, um dort Laub von seinem Fahrzeug abzuladen. Aus unbekannten Gründen geriet er dabei unter einen Traktorreifen. Ein Anwohner wurde auf den Mann aufmerksam und rief den Notruf. Der Schwerverletzte kam mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Dort erlag er zwei Tage später seinen Verletzungen.