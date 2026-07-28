Unfall: Mann balanciert auf Brückengeländer und stürzt ab

Mallersdorf-Pfaffenberg (dpa/lby) - Ein Mann ist von einem Brückengeländer rund acht Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der 25-Jährige auf der Brücke über eine Bahnstrecke in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) zuerst über das Geländer gestiegen und dann darauf entlang balanciert sein. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann alkoholisiert gewesen sein. Er habe das Gleichgewicht verloren, sei von der Brücke gefallen und in eine Böschung neben der Bahnstrecke gestürzt.