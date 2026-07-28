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Unfall Mann balanciert auf Brückengeländer und stürzt ab

Notruf, Hubschrauber und gesperrte Bahnstrecke: Ein riskantes Manöver endet für einen jungen Mann in Niederbayern mit schweren Verletzungen. Wie es dazu kam.

Unfall: Mann balanciert auf Brückengeländer und stürzt ab
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Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Mann ins Krankenhaus. (Archivbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Mallersdorf-Pfaffenberg (dpa/lby) - Ein Mann ist von einem Brückengeländer rund acht Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll der 25-Jährige auf der Brücke über eine Bahnstrecke in Mallersdorf-Pfaffenberg (Landkreis Straubing-Bogen) zuerst über das Geländer gestiegen und dann darauf entlang balanciert sein. Zeugenaussagen zufolge soll der Mann alkoholisiert gewesen sein. Er habe das Gleichgewicht verloren, sei von der Brücke gefallen und in eine Böschung neben der Bahnstrecke gestürzt. 

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Zeugen wählten den Notruf, ein Hubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Die Bahnstrecke sei kurzfristig gesperrt worden, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher sagte, dass die Ermittler von einem Unfall ausgehen. Zu den genauen Hintergründen werde ermittelt.