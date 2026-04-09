Unfall: Lkw verletzt Seniorin auf Parkplatz schwer

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Eine 82-Jährige ist auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in Heilbad Heiligenstadt von einem Lkw schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, näherte sich der Lkw am Mittwochmittag rückwärts einer Laderampe, als er die Frau erfasste. Sie wurde demnach mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum sich die Frau hinter dem Lkw befand, ist noch unklar.