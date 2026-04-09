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Unfall Lkw verletzt Seniorin auf Parkplatz schwer

Schock auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes: Eine Seniorin wird in Heilbad Heiligenstadt schwer verletzt. Ein Gutachter prüft die Umstände – was über den Unfallhergang bekannt ist.

Unfall: Lkw verletzt Seniorin auf Parkplatz schwer
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Ein Lkw hat eine 82-Jährige auf einem Supermarktparkplatz schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber wurde gerufen. (Symbolbild) Foto: Bodo Schackow/dpa

Heilbad Heiligenstadt (dpa/th) - Eine 82-Jährige ist auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in Heilbad Heiligenstadt von einem Lkw schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, näherte sich der Lkw am Mittwochmittag rückwärts einer Laderampe, als er die Frau erfasste. Sie wurde demnach mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum sich die Frau hinter dem Lkw befand, ist noch unklar. 

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Um unter anderem zu klären, ob der 37-jährige Fahrer des Lkws die Frau hätte sehen können, wurde bei der Unfallaufnahme ein Sachverständiger eingesetzt. Die Ermittlungen laufen, hieß es.