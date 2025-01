Der mit 15 Tonnen Eiern beladene Sattelzug war am frühen Morgen kurz nach vier Uhr in die Leitplanken gefahren, von der Fahrbahn abgekommen und schließlich in der Böschung zum Stehen gekommen. Der 39 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, ein Teil der Eier ging zu Bruch. Der Abschleppdienst soll im Laufe des Vormittags sowohl die noch intakten Eier als auch den schwer beschädigten Lkw bergen.