Unfall: Lkw bleibt im Unstruttal an Straßen-Engstelle stecken

Unstruttal (dpa/th) - Ein Lastwagenfahrer hat sich mit seinem Fahrzeug an einer Engstelle auf einer Straße im Unstruttal (Unstrut-Hainich-Kreis) festgefahren und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Wie die Polizei mitteilte, steckte das Fahrzeug am Mittwochmorgen in Dachrieden fest. Der Fahrer blieb unverletzt. Während der Bergung wurde die Straße zwischen Dachrieden und Kaisershagen der Polizei zufolge zwei Stunden gesperrt.