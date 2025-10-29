Unfall: Lastwagen kippt auf A71 um – Verkehr wird umgeleitet

Arnstadt (dpa/th) - Ein Lastwagenunfall auf der Autobahn 71 Sangerhausen-Schweinfurt hat zu einer stundenlangen Sperrung geführt. In der Nacht kam ein 45 Jahre alter Fahrer zwischen der Anschlussstelle Arnstadt-Nord und dem Erfurter Kreuz mit dem Sattelzug von der Fahrbahn ab, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Dabei kollidierte der Lkw mit drei Leitpfosten, fuhr durch den angrenzenden Straßengraben und kam anschließend wieder auf die Fahrbahn. Der Sattelzug geriet ins Schleudern und kippte schließlich auf die Seite.