Oerlenbach (dpa/lby) - Ein Laster mit 14 Tonnen Mhl ist in Unterfranken umgekippt. Der Laster landete schließlich im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer blieb demnach unverletzt. Bei Oerlenbach (Landkreis Bad Kissing) kam es wegen des Unfalles mehrere Stunden am Montag zu Verkehrsbehinderungen. Mit Spezialgerätschaften richteten die Einsatzkräfte das Gespann wieder auf. Das Mehl ist bei dem Unfall nicht ausgetreten, sagte eine Polizeisprecherin.