Burghausen (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit einer Bratpfanne auf der Bundesstraße 20 in Oberbayern ist ein Auto so stark beschädigt worden, das es abgeschleppt werden musste. Die 20 Jahre alte Fahrerin fuhr am Donnerstag über die herrenlos mittig auf der Straße liegende Pfanne, wie die Polizei mitteilte. Woher die Pfanne bei Burghausen (Landkreis Altötting) kam, ist bislang unklar. Die Einsatzkräfte sperrten die B20 in Richtung Marktl (Landkreis Altötting) für rund eineinhalb Stunden.