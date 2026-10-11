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  4. Kontrolle über Auto verloren - A4 stundenlang gesperrt

Unfall Kontrolle über Auto verloren - A4 stundenlang gesperrt

Mehrere Zehntausend Euro Schaden, eine abgerissene Notrufsäule und eine stundenlange Sperrung: Das ist das Resultat der Unfallfahrt eines 31-Jährigen.

Unfall: Kontrolle über Auto verloren - A4 stundenlang gesperrt
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Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Striegistal (dpa/sn) - Auf der Autobahn 4 zwischen Dresden und Chemnitz hat ein 31-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine stundenlange Sperrung verursacht. Der Mann war am frühen Samstagabend in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Bei Striegistal krachte er mit seinem Wagen vom linken Fahrstreifen aus erst in die rechte Schutzplanke und riss dort eine Notrufsäule ab. Dann wurde das Auto gegen die linke Schutzplanke geschleudert und kam zum Stehen. 

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Der 31-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die A4 in Fahrtrichtung Erfurt für über zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.