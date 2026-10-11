Unfall: Kontrolle über Auto verloren - A4 stundenlang gesperrt

Striegistal (dpa/sn) - Auf der Autobahn 4 zwischen Dresden und Chemnitz hat ein 31-Jähriger die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und eine stundenlange Sperrung verursacht. Der Mann war am frühen Samstagabend in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Bei Striegistal krachte er mit seinem Wagen vom linken Fahrstreifen aus erst in die rechte Schutzplanke und riss dort eine Notrufsäule ab. Dann wurde das Auto gegen die linke Schutzplanke geschleudert und kam zum Stehen.