Lauterhofen (dpa/lby) - Bei einem Unfall bei Lauterhofen (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ist ein 68-Jähriger tödlich verletzt worden. Er sei aus zunächst ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert, teilte die Polizei mit. Noch vor Ort sei er an seinen Verletzungen gestorben. Durch die Staatsanwaltschaft sei nun ein Gutachter zur Klärung der Ursache hinzugezogen worden.