Schwabmünchen (dpa/lby) - Ein sechs Jahre altes Kind ist in Schwabmünchen (Landkreis Augsburg) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Kind wurde beim Überqueren der Kaufbeurer Straße von einem Auto mit Anhänger erfasst, wie die Polizei mitteilte. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Kinderklinik gebracht. Bei dem 43 Jahre alten Autofahrer stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.