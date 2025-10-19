Grünenberg (dpa/lby) - Bei einem Unfall mit einer Katze hat sich ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Das Tier lief dem Mann in Grünenberg (Landkreis Lindau) in sein Rad, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei der 59-Jährige am Samstag von seinem Fahrrad gestürzt und habe sich an der Hüfte schwer verletzt. Er kam demnach in ein Krankenhaus. Ob die Katze bei dem Unfall verletzt wurde, war einem Polizeisprecher nicht bekannt.