Chemnitz (dpa/sn) - Ein junger Autofahrer ist im Landkreis Mittelsachsen mit seinem Wagen gegen einen Baum gekracht und gestorben. Der Mann verlor kurz nach Mitternacht auf der B173 zwischen Freiberg und Oberschöna in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Er geriet in den Straßengraben, prallte dann auf eine Feldzufahrt und krachte schließlich gegen einen Straßenbaum. Noch am Unfallort starb der junge Mann an seinen Verletzungen. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.