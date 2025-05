Unfall: Junge stirbt nach Sturz mit Elektrofahrrad

Frammersbach - Ein Jugendlicher ist in Unterfranken nach einem Sturz mit einem Elektrofahrrad gestorben. Der 14-Jährige war nach Polizeiangaben am Freitagabend allein mit seinem Pedelec auf einem Radparcours in Frammersbach (Landkreis Main-Spessart) unterwegs. In einer Kurve stürzte er. Obwohl der Junge eine Schutzausrüstung trug, verletzte er sich schwer. Angehörige fanden den Jugendlichen. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung lägen nicht vor.