Unfall in Wohnung: Monica Lierhaus will nach Sturz bald wieder vor die Kamera

Hamburg - Die Fernsehmoderatorin Monica Lierhaus (56) geht es nach einem Sturz in ihrer Wohnung eigenen Worten zufolge inzwischen wieder besser. "Ich bin in meiner Wohnung unglücklich gestürzt und habe mir dabei das Bein gebrochen", sagte sie der Zeitschrift "Bunte". "Inzwischen geht es mir schon wieder viel besser." Der Bruch sei gut verheilt. "Ich mache Reha-Maßnahmen und werde Ende Oktober, wenn alles so gut weitergeht, vor die Kamera bei RTL zurückkehren. Ich benötige auch keine Krücken mehr."