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Unfall In Waschanlage eingeklemmt - Feuerwehr befreit 83-Jährigen

In Dresden musste die Feuerwehr einen Mann aus einer Waschanlage befreien. Hilfe kam von einer benachbarten Werkstatt.

Unfall: In Waschanlage eingeklemmt - Feuerwehr befreit 83-Jährigen
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Wie es zu dem Unfall in der Waschanlage kam, war zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Dresden (dpa/sn) - Im Dresdner Stadtteil Leuben hat die Feuerwehr einen eingeklemmten 83 Jahre alten Autofahrer aus der Waschanlage einer Tankstelle befreit. Der Mann steckte zwischen der geöffneten Tür seines Wagens und einer Armatur der Waschanlage fest, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte sicherten das Auto zunächst gegen unbeabsichtigte Bewegungen, parallel versorgte der Rettungsdienst den 83-Jährigen medizinisch. 

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Unterstützung kam von einer benachbarten Kfz-Werkstatt. Mithilfe eines Gabelstaplers gelang es schließlich, das Fahrzeug vorsichtig anzuheben und den 83-Jährigen zu befreien. Ein Notarzt versorgte den Mann, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort.