Dresden (dpa/sn) - Im Dresdner Stadtteil Leuben hat die Feuerwehr einen eingeklemmten 83 Jahre alten Autofahrer aus der Waschanlage einer Tankstelle befreit. Der Mann steckte zwischen der geöffneten Tür seines Wagens und einer Armatur der Waschanlage fest, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte sicherten das Auto zunächst gegen unbeabsichtigte Bewegungen, parallel versorgte der Rettungsdienst den 83-Jährigen medizinisch.
Unfall In Waschanlage eingeklemmt - Feuerwehr befreit 83-Jährigen
dpa 01.10.2026 - 14:30 Uhr