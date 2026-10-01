Unfall: In Waschanlage eingeklemmt - Feuerwehr befreit 83-Jährigen

Unterstützung kam von einer benachbarten Kfz-Werkstatt. Mithilfe eines Gabelstaplers gelang es schließlich, das Fahrzeug vorsichtig anzuheben und den 83-Jährigen zu befreien. Ein Notarzt versorgte den Mann, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt die Polizei. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort.