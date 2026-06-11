Castell (dpa/lby) - Ein 77-Jähriger ist in Castell (Landkreis Kitzingen) von einem führerlosen Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann starb wenige Stunden später im Krankenhaus, wie die Polizei Unterfranken mitteilte. Demnach hatte sich der Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in Bewegung gesetzt. Dabei sei der 77-Jährige unter das Fahrzeug geraten und mit einem Bein unter dem linken Vorderreifen eingeklemmt worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag er später seinen Verletzungen.