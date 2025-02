St. Johann in Tirol - Eine zwölfjährige Skifahrerin aus Oberbayern ist erst mehrere Stunden nach einem schweren Unfall in Tirol mit schwerwiegenden Verletzungen in einem Wassergraben entdeckt worden. Wie die österreichische Polizei am Sonntag mitteilte, erlitt das Mädchen aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm mehrere Brüche.