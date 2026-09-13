Unterwellenborn (dpa/th) - Ein 77-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 281 im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt tödlich verunglückt. Der Mann wollte ein Auto überholen, kollidierte aber mit dessen Seitenspiegel, woraufhin er über die Fahrbahn rutschte und gegen ein Verkehrsschild prallte, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Unfall am Samstagnachmittag bei Unterwellenborn war demnach auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz, doch der Motorradfahrer erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen.