Unfall in Thal: 18-Jähriger schleudert bei Regen von der Straße

In Thal (Wartburgkreis) ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen. Ein 18-jähriger Seat-Fahrer war auf der Straße „Aue“ in Richtung Wutha-Farnroda unterwegs, als er bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen schleuderte, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild sowie eine Straßenlaterne. Danach wurde das Auto auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und kam erst an einem Zaunpfosten zum Stehen.