Unfall in Thal 18-Jähriger schleudert bei Regen von der Straße

In Thal ist ein junger Autofahrer bei nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Sein Wagen prallte gegen eine Laterne und ein Verkehrsschild.

Unfall in Thal: 18-Jähriger schleudert bei Regen von der Straße
  Foto: picture alliance/dpa

In Thal (Wartburgkreis) ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall gekommen. Ein 18-jähriger Seat-Fahrer war auf der Straße „Aue“ in Richtung Wutha-Farnroda unterwegs, als er bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen schleuderte, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild sowie eine Straßenlaterne. Danach wurde das Auto auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und kam erst an einem Zaunpfosten zum Stehen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Seat wurde allerdings so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass er abgeschleppt werden musste. Die beschädigte Laterne wurde von der Feuerwehr abgesichert.