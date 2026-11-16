 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Frontalstoß schleudert Auto gegen Ampel

Unfall in Sonneberg Frontalstoß schleudert Auto gegen Ampel

Heftiger Aufprall an einer Kreuzung in Sonneberg: Ein Fahrzeug wurde gegen eine Ampel geschleudert. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus.

Unfall in Sonneberg: Frontalstoß schleudert Auto gegen Ampel
1
Die Polizei wurde am Sonntag um 10 Uhr über den Unfall informiert. (Symbolbild) Foto: Redaktion

Am Sonntagvormittag ist es an der Kreuzung der B 89 und der Straße An der Müß in Sonneberg zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei stießen dort zwei Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache frontal zusammen.

Nach der Werbung weiterlesen

Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge gegen die Ampelanlage geschleudert. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt.

Unsere Empfehlung für Sie

Sonneberg: 33-Jähriger nach Angriff in Klinik

15.11.2026 10:27 Sonneberg 33-Jähriger nach Angriff in Klinik

Ein 33-Jähriger erleidet am Freitagabend in Sonneberg Gesichtsverletzungen und muss ins Krankenhaus. Zudem haben es Unbekannte auf Kupfer abgesehen.

Feuerwehr baut beschädigte Ampel ab

Zwei Personen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Auch die Ampelanlage wurde beim Zusammenstoß beschädigt. Die Feuerwehr musste sie anschließend abbauen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.