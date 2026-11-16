Unfall in Sonneberg Frontalstoß schleudert Auto gegen Ampel
Redaktion 16.11.2026 - 11:37 Uhr
Heftiger Aufprall an einer Kreuzung in Sonneberg: Ein Fahrzeug wurde gegen eine Ampel geschleudert. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus.
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Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der Fahrzeuge gegen die Ampelanlage geschleudert. Insgesamt waren drei Fahrzeuge beteiligt.
Zwei Personen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Auch die Ampelanlage wurde beim Zusammenstoß beschädigt. Die Feuerwehr musste sie anschließend abbauen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.