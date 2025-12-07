 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Sonneberg/Neuhaus

  6. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Unfall in Soneberg Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Am Samstag wurde in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. 

Unfall in Soneberg: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt
1
 Foto: dpa

Eine 46-jährige Frau fuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem Audi die Köppelsdorfer Straße in Richtung Köppelsdorf entlang, wier die Polizei berichtet. Plötzlich fuhr unvermittelt ein 49-jähriger Mann mit einem Fahrrad aus einem Innenhof auf die Straße fuhr.

Nach der Werbung weiterlesen

Der Autofahrerin war es nicht mehr möglich zu bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die 46-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Auto sowie dem Fahrrad entstand Schaden im Wert von insgesamt 6000 Euro.