Unfall in Soneberg: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Eine 46-jährige Frau fuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem Audi die Köppelsdorfer Straße in Richtung Köppelsdorf entlang, wier die Polizei berichtet. Plötzlich fuhr unvermittelt ein 49-jähriger Mann mit einem Fahrrad aus einem Innenhof auf die Straße fuhr.
Am Samstag wurde in der Köppelsdorfer Straße in Sonneberg ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.
Eine 46-jährige Frau fuhr gegen 12.30 Uhr mit ihrem Audi die Köppelsdorfer Straße in Richtung Köppelsdorf entlang, wier die Polizei berichtet. Plötzlich fuhr unvermittelt ein 49-jähriger Mann mit einem Fahrrad aus einem Innenhof auf die Straße fuhr.
Nach der Werbung weiterlesen