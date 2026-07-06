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Unfall in Schwaben Mann muss Überholmanöver ausweichen -Lebensgefahr

Ein Autofahrer überholt vier Fahrzeuge - aber er kann den Gegenverkehr nicht richtig sehen. Ein junger Mann weicht aus, wird dabei aber verletzt.

Unfall in Schwaben: Mann muss Überholmanöver ausweichen -Lebensgefahr
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Zur Unfallaufnahme musste die Straße für zwei Stunden gesperrt werden. (Symbolbild) Foto: Stefan Puchner/dpa

Untrasried (dpa/lby) - Bei einem Überholmanöver eines 67-Jährigen ist ein junger Autofahrer im Landkreis Ostallgäu lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfallverursacher überholte bei Untrasried auf einer Staatsstraße mehrere Fahrzeuge, obwohl er den Gegenverkehr nicht richtig sehen konnte, wie es von der Polizei hieß. Ein entgegenkommender 23 Jahre alter Autofahrer wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er fuhr in einen Bach, wo sein Wagen gegen ein Betonrohr krachte. Der Mann musste aus dem Auto befreit werden, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. 

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Betriebsstoffe aus dem Auto gelangten bei dem Unfall in den Bach. Die Feuerwehr konnte einen Teil der Schadstoffe binden. Das Wasserwirtschaftsamt prüft die weitere Umweltbelastung.