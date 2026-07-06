Unfall in Schwaben: Mann muss Überholmanöver ausweichen -Lebensgefahr

Untrasried (dpa/lby) - Bei einem Überholmanöver eines 67-Jährigen ist ein junger Autofahrer im Landkreis Ostallgäu lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfallverursacher überholte bei Untrasried auf einer Staatsstraße mehrere Fahrzeuge, obwohl er den Gegenverkehr nicht richtig sehen konnte, wie es von der Polizei hieß. Ein entgegenkommender 23 Jahre alter Autofahrer wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er fuhr in einen Bach, wo sein Wagen gegen ein Betonrohr krachte. Der Mann musste aus dem Auto befreit werden, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.