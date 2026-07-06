Nördlingen - Wegen eines Schwindelanfalls hat ein Busfahrer auf der Bundesstraße 466 bei Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) die Kontrolle über seinen voll besetzten Reisebus verloren. Der Bus streifte entlang der Leitschutzplanke, wie die Polizei mitteilte. Ein 79 Jahre alter Passagier griff ein und brachte den Bus zum Stehen. Alle Passagiere blieben bei dem Unfall am Sonntag unverletzt. Am Bus entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich. Der 74 Jahre alte Busfahrer wurde wegen seiner Kreislaufschwäche ärztlich versorgt.