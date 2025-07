Oettingen (dpa/lby) - Bei einem Arbeitsunfall im Donau-Ries-Kreis ist ein Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 37-Jährige am Freitagmorgen in einem Betrieb in Oettingen damit beschäftigt, im Bereich der Zentraltechnik mehrere Sicherungen neu zu verkabeln. Dabei wurden den Angaben zufolge mehrere Abdeckungen der Verkabelung offengelegt. Während seiner Arbeit stieß der Mann vermutlich mit einem Kabel an ein anderes, wodurch ein Lichtbogen entstand, der ihn am Kopf traf. Der verletzte Arbeiter wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, hieß es.