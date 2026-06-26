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  4. Linienbus schiebt Auto gegen Kinderwagen - Baby in Klinik

Unfall in Regensburg Linienbus schiebt Auto gegen Kinderwagen - Baby in Klinik

Ein Wagen nimmt an einer Kreuzung in Regensburg einem Bus die Vorfahrt - mit Folgen für eine Fußgängerin und ihr Kind auf dem Gehweg.

Unfall in Regensburg: Linienbus schiebt Auto gegen Kinderwagen - Baby in Klinik
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Das Baby wurde vorsorglich zur Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Regensburg (dpa/lby) - Ein Linienbus hat bei einem Unfall in Regensburg ein Auto gegen den Kinderwagen einer Fußgängerin geschoben. Das mehrere Monate alte Baby darin sei zur Abklärung in eine Kinderklinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst blieb unklar, inwieweit das Kind bei dem Unfall verletzt wurde. Die Mutter, die Menschen im Bus und im Auto seien nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben, sagte der Polizeisprecher. Zunächst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet.

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Ersten Polizeiangaben zufolge hatte das Auto gegen Mittag dem Linienbus an der Kreuzung die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenstoß sei der Wagen auf einen Gehweg geschoben worden, wo Mutter und Kind unterwegs waren.