Unfall in Regensburg: Linienbus schiebt Auto gegen Kinderwagen - Baby in Klinik

Regensburg (dpa/lby) - Ein Linienbus hat bei einem Unfall in Regensburg ein Auto gegen den Kinderwagen einer Fußgängerin geschoben. Das mehrere Monate alte Baby darin sei zur Abklärung in eine Kinderklinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst blieb unklar, inwieweit das Kind bei dem Unfall verletzt wurde. Die Mutter, die Menschen im Bus und im Auto seien nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben, sagte der Polizeisprecher. Zunächst hatte die "Mittelbayerische Zeitung" berichtet.