Burgheim (dpa/lby) - Ein Zehnjähriger ist in Oberbayern mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn geraten und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind auf dem Gehweg in Burgheim (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) unterwegs, als es ins Straucheln geriet und mit dem Fahrrad auf die Straße fuhr. Dort streifte es ein entgegenkommendes Auto und stürzte. Der Junge zog sich den Angaben zufolge schwere Gesichtsverletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.