Unfall in Oberbayern: Kind mit Tretroller von Auto erfasst - Lebensgefahr

Bergen (dpa/lby) - Lebensgefährliche Verletzungen hat ein Achtjähriger bei einem Unfall mit einem Auto erlitten. Der Bub war nach Polizeiangaben in Bergen (Landkreis Traunstein) auf dem Geh- und Radweg unterwegs. Den Erkenntnissen nach wechselte er am Ortsende unvermittelt auf die Straße, wo ihn ein 34 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug erfasste. Das Kind sei auf dem Grünstreifen liegen geblieben und dann unter laufender Reanimation in eine Klinik geflogen worden. Der Zustand des Buben galt am Abend als kritisch.