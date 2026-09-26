Viechtach (dpa/lby) - Beim Ausbau seines Garagentors ist ein 63-Jähriger in Viechtach (Landkreis Regen) verletzt und kurzzeitig bewusstlos geworden. Der Mann sei von einer Sicherungsfeder im Gesicht getroffen worden, die sich aus einer Halterung gelöst habe, teilte die Polizei mit. Sein Sohn habe schnell Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte gerufen. Ein Hubschrauber brachte den Mann in eine Klinik. Von Fremdverschulden werde nicht ausgegangen, hieß es.