Unfall in Niederbayern: 18-Jähriger überschlägt sich mit Auto - fünf Verletzte

Altdorf (dpa/lby) - Ein 18-Jähriger hat sich in Niederbayern mit seinem voll besetzten Auto mehrfach überschlagen. Bei dem Unfall nahe Altdorf (Landkreis Landshut) seien alle fünf Menschen im Wagen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Einer von ihnen schwebte demnach in Lebensgefahr und wurde per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Mitfahrer wurden demnach schwer verletzt, die Beifahrerin und der Fahrer trugen leichte Verletzungen davon.