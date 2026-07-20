Velden (dpa/lby) - Ein Traktorfahrer soll in Velden im Landkreis Landshut einem Leichtkraftradfahrer die Vorfahrt genommen haben. Beim Zusammenstoß mit dem linksabbiegenden Traktor wurde der 16-Jährige schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 75-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Unfallgutachten an. Für die Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt.