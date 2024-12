Die Autobahn in Richtung Nürnberg war nach dem Unfall rund zehn Stunden gesperrt, in Richtung Heilbronn lief der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Erst am Nachmittag war die Strecke wieder in beide Richtungen frei. Verletzt wurde nach Angaben eines Polizeisprechers niemand.