Zwei Pkw stießen am Freitag gegen 11.40 Uhr in der Neu-Ulmer Straße in Meiningen zusammen. Dabei gab es nach ersten Erkenntnissen eine mindestens eine verletzte Person. Außerdem kam es an den beiden Fahrzeugen vom Typ Citroen Berlingo und VW Polo zu erheblichen Sachschäden. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, ebenso Polizei und Krankenwagen. Wie es zu dem Unfall kam ist noch nicht klar. Dieser ereignete sich auf der Kreuzung Neu-Ulmer Straße am Abzweig Wettiner Straße. An dieser Stelle kam es schon häufiger zu Kollisionen.