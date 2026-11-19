Unfall auf A71 Baby mit Hubschrauber in Spezialklinik geflogen

Schwerer Unfall am Mittwochabend auf der A71 zwischen Suhl und Meiningen: Ein Auto knallt mit hoher Geschwindigkeit gegen die Leitplanke. An Bord: eine dreiköpfige Familie. Ein Säugling erleidet schwere Kopfverletzungen.