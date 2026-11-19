Am frühen Mittwochabend ist in Meiningen eine 74-jährige Autofahrerin in der Emmrichstraße von der Fahrbahn abgekommen.
Unfall in Meiningen Fahrt endet an Zaun und Baum
Redaktion 19.11.2026 - 15:21 Uhr
Plötzlich kam das Auto von der Fahrbahn ab: In Meiningen endete eine Fahrt am Mittwoch für eine Seniorin im Krankenhaus.
Am frühen Mittwochabend ist in Meiningen eine 74-jährige Autofahrerin in der Emmrichstraße von der Fahrbahn abgekommen.
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Nach Angaben der Polizei verlor die Frau aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto kam von der Straße ab und stieß gegen einen Holzzaun sowie einen dahinter stehenden Baum.
Die 74-Jährige wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.
Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.