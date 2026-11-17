Ein Jugendlicher wird in Meiningen von einem Auto erfasst, die Fahrerin fährt zunächst weiter. Als die Polizei sie später antrifft, folgt die nächste Überraschung.
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Nach Angaben der Polizei überquerte der Jugendliche die Straße, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision kam. Der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Nach seinen Angaben habe sich die Fahrerin zunächst nach seinem Zustand erkundigt, sei anschließend jedoch weitergefahren. Der Jugendliche musste zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Autofahrerin konnte wenig später ermittelt werden. Zu diesem Zeitpunkt war die 42-Jährige allerdings bereits selbst auf dem Weg zur Polizeidienststelle, um den Unfall zu melden.
Dort machten die Beamten eine brisante Feststellung: Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von mehr als einem Promille. Für die Fahrerin hatte das unmittelbare Konsequenzen. Im Krankenhaus wurden zwei Blutproben entnommen.
Zudem stellten die Polizisten ihren Führerschein sicher und untersagten ihr die Weiterfahrt. Die Ermittlungen der Polizei zu den genauen Umständen des Unfalls dauern an.