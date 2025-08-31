 
Unfall in Meiningen 71-Jährige ignoriert rote Ampel

Freitagvormittag kam es in Meiningen an der Einmündung Leipziger Straße/Am Stein zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die Leipziger Straße musste für rund zwei Stunden gesperrt werden.

 
Unfall in Meiningen: 71-Jährige ignoriert rote Ampel
Symbolbild. Foto: dpa

Am Freitag, 29.August, gegen 10 Uhr, kam es in Meiningen an der Einmündung Leipziger Straße/Am Stein zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 71-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Straße Am Stein in Fahrtrichtung Leipziger Straße. Trotz Rotlicht an der dortigen Ampel fuhr die Fahrzeugführerin an bereits wartenden Fahrzeugen vorbei und auf die Leipziger Straße auf und kollidierte mit einem Kleintransporter, für welchen die Lichtsignalanlage grün zeigte. Beide Fahrzeugführer wurden aufgrund der Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe, welche durch die Feuerwehr Meiningen beseitigt wurden, sowie der Abtransporte der Fahrzeuge, musste die Leipziger Straße für die Dauer von ungefähr zwei Stunden für den Verkehr voll gesperrt werden.

Eine Umleitung war aufgrund der Baumaßnahmen, welche derzeit auf den Entlastungsstraßen, insbesondere der Landsberger Straße, durchgeführt werden, nur bedingt möglich. Die Verkehrsteilnehmer, welche sich im Stau befunden haben, werden um Nachsicht gebeten.