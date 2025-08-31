Unfall in Meiningen: 71-Jährige ignoriert rote Ampel

Am Freitag, 29.August, gegen 10 Uhr, kam es in Meiningen an der Einmündung Leipziger Straße/Am Stein zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 71-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Straße Am Stein in Fahrtrichtung Leipziger Straße. Trotz Rotlicht an der dortigen Ampel fuhr die Fahrzeugführerin an bereits wartenden Fahrzeugen vorbei und auf die Leipziger Straße auf und kollidierte mit einem Kleintransporter, für welchen die Lichtsignalanlage grün zeigte. Beide Fahrzeugführer wurden aufgrund der Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilt.