Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Beim Beladen eines Lastwagens ist ein Mann in einem Kieswerk in Oberbayern mit seinem Radlader in einen Baggersee gestürzt und gestorben. Der 45-Jährige habe den Lastwagen am Freitag in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit Kies beladen wollen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei die Baumaschine aus noch bislang ungeklärter Ursache in das Gewässer gekippt und auf dem Dach liegen geblieben. Einsatzkräfte konnten den Fahrer den Angaben zufolge nur noch tot aus dem Fahrzeug bergen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls.