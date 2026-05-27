Unfall in Kaltennordheim: Mopedfahrer unter Auto eingeklemmt

Ein Mopedfahrer ist am Dienstagabend in Kaltennordheim unter einem Auto eingeklemmt worden. Der Unfall passierte auf dem Goldbachsweg.
Ein Autofahrer setzt in Kaltennordheim zurück und übersieht dabei einen Mopedfahrer. Der Mann wird samt Simson unter dem Pkw eingeklemmt.
Ein Mopedfahrer ist am Dienstagabend in Kaltennordheim unter einem Auto eingeklemmt worden. Der Unfall passierte auf dem Goldbachsweg.
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Nach Angaben der Landespolizeiinspektion Suhl war dort ein 50-jähriger Autofahrer unterwegs. In Höhe der Kleinen Gasse bremste er an einem Sackgassen-Schild ab und setzte anschließend zurück.
Dabei übersah der Mann offenbar einen 56-jährigen Simsonfahrer, der sich einige Meter hinter seinem Auto befand. Der Pkw erfasste den Mopedfahrer. Die Simson samt Fahrer verkeilten sich unter dem Wagen.
Befreit werden konnten der 56-Jährige und sein Moped laut Polizei erst mit Hilfe eines Wagenhebers. Der Mann wurde verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war zunächst noch unklar.