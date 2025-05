Unfall in Ilmenau: Fußgängerin angefahren und mehrere Meter weit geschleudert

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 66-jähriger Nissan-Fahrer am Mittwochmorgen die Weimarer Straße in Ilmenau und beabsichtigte nach rechts in die Friedrich-Ebert-Straße abzubiegen. Dabei übersah dieser eine 71-jährige Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Die Frau wurde nach Zeugenaussagen wohl mehrere Meter weit geschleudert und kam zu Fall. Glücklicherweise wurde diese nur leicht verletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 66-Jährige setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.